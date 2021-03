American Gods 3, Ian McShane commenta il colpo di scena dell'ultimo episodio

L'episodio 9 della terza stagione di American Gods, intitolato The Lake Effect e pubblicato nei giorni scorsi, ha riservato al pubblico un colpo di scena. Uno dei protagonisti della serie, Ian McShane, ha raccontato alcuni retroscena in una recente intervista con TVLine.

Consigliamo a chi non vuole spoiler di non continuare la lettura. La svolta narrativa di The Lake Effect riguarda in effetti proprio il personaggio di Ian McShane, Mr. Wednesday. Viene infatti ucciso da Laura Moon (Emily Browning), e con la sua stessa arma.

Secondo l'attore, in ogni caso, Mr. Wednesday sembra accettare il suo destino. "Penso che lo abbia pianificato. Deve avere il controllo di tutto. Deve morire da solo, e poi, come vedrete nel decimo episodio, far sacrificare suo figlio" ha raccontato McShane. "Ha detto: resterai a vegliare su di me. Questo non è uno shock, questo viene dalla prima stagione. Veglia su di me."

Il suo personaggio, però, in American Gods non riesce sempre a pianificare tutto. "No, non credo possa farlo... non dimenticare che ha dovuto sbarazzarsi di Laura perché non sapeva che Shadow fosse sposato. Inoltre, penso sia fantastico che abbiano dato a Laura più spazio che nel libro, perché quella presenza è necessaria, ed Emily è così brava a interpretare quel folle personaggio. Devono esserci persone che si odiano a vicenda."

