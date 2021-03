American Gods 3, Ricky Whittle commenta il finale e le possibilità per una nuova stagione

Ci avevano promesso un finale di stagione epico per la terza stagione di American Gods, e così è stato. Adesso però tocca a Ricky Whittle, protagonista della serie, fare un bilancio e allo stesso temo sbilanciarsi su una potenziale quarta stagione.

La terza stagione di American Gods si è conclusa con una scioccante rivelazione, che ha visto Mr. Wednesday a.k.a. Odino (Ian McShane) beffare tutti, in primis Shadow Moon (Ricky Whittle) e far credere loro di essere arrivato al capolinea, solo per poter in realtà acquisire maggiore potere.

"Un sacrificio di sangue da parte di mio figlio? Wow. Questo sì che sarà qualcosa di sufficientemente potente da farmi tornare al massimo delle mie forze. Odino, Padre di Tutti, il più potente tra tutti, ancora una volta" lo sentiamo dire a uno sconvolto Shadow Moon.

"È davvero un momento che ha spezzato il cuore di Shadow" spiega Ricky Whittle ai microfoni di TV Line "Non ha mai avuto un padre, nemmeno una figura paterna, e poi è arrivato questo padre che si è rivelato essere l'onnipotente Odino...".

"Shadow ha davvero trovato un posto per lui in questo mondo, e nonostante la follia che lo circonda, sta imparando ad apprezzarlo. Sta acquisendo la consapevolezza di essere speciale, e che potrebbe avere un suo ruolo in tutto ciò... E che forse è destinato a regnare al fianco di suo padre" aggiunge "E quindi è stato come se il suo peggior incubo si fosse materializzato, realizzare che lui [Mr. Wednesday] non lo abbia mai amato e non è mai stato importante per lui. Anzi, che la sua presenza fosse necessaria solo per poterlo usare e divenire più potente".

Ma allora, dovesse arrivare il rinnovo ufficiale per una quarta stagione di American Gods, cosa potremmo aspettarci da Shadow Moon? Whittle non ne è sicuro, ma di certo non vede l'ora di scoprire come reagirà il suo personaggio a tutto ciò che è accaduto nell'ultimo episodio: "Lui è un semidio. Qualcuno che ha forza, potere e delle forti motivazioni. Sarà una grande sfida interpretare questo semidio moralmente buono che è stato scottato dalle azioni del suo stesso padre, e ancor di più vederlo all'opera in una quarta stagione".

E a voi, è piaciuto il finale della terza stagione di American Gods? Fateci sapere nei commenti.