American Gods 3, Ricky Whittle sul protagonista: 'È giustamente arrabbiato con il padre'

Sono già disponibili le prime puntate della terza stagione di American Gods. In attesa di scoprire come si concluderà questa parte dello show, vi segnaliamo una intervista a Ricky Whittle, in cui discute della storia di Shadow Moon.

L'attore protagonista della serie presente nel catalogo di Amazon Prime Video ha discusso del suo personaggio con i giornalisti di Collider, descrivendo così la sua situazione: "È impossibile avere problemi con la figura paterna più grandi se tuo padre è Odino. Soprattutto se lo scopri da adulto e dopo che hai vissuto una vita infernale. Tua madre è morta quando avevi 15 anni, non hai mai avuto un padre, non avevi amici e hai combinato casini finché non hai trovato una ragazza bellissima che ti ha sposato. Poi scopri che tuo padre l'ha fatta uccidere e adesso viene a chiederti una mano".

Continua poi: "Nella terza stagione troviamo così Shadow Moon, è quasi come un teenager fastidioso che non vuole parlare con suo padre, giustamente direi. Ha qualche problema che deve risolvere".

Ricordiamo che il primo episodio è disponibile nel catalogo di Amazon Prime Video, mentre i restanti saranno pubblicati ogni lunedì a cadenza settimanale. Per concludere, ecco un'immagine di Demetra in American Gods 3.