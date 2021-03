American Gods 3, una star promette un finale di stagione epico: 'I fan ne vorranno ancora'

A pochi giorni dalla conclusione della terza stagione di American Gods, la star della serie Ricky Whittle ha deciso di alimentare le già altissime aspettative dei fan anticipando un finale di stagione a dir poco sorprendente.

"Per me la stagione culmina in un finale davvero epico. I fan desidereranno semplicemente di vederne di più, perché anche noi ne vogliamo di più. Quando ho letto il finale di stagione, ho mandato subito un messaggio a Chic (lo showrunner Charles Eglee, ndr.) e agli scrittori. Wow, mi ha lasciato sbalordito" ha dichiarato l'interprete di Shadow Moon durante un'intervista con Digital Spy.

Andando avanti con la chiacchierata, l'attore ha addirittura affermato che la puntata in arrivo il 22 marzo farà "arrabbiare" i fan, tanta sarà la loro voglia di scoprire come proseguirà la storia nella quarta stagione.

"Non posso spoilerare niente. Non voglio fare spoiler. È pazzesco" ha aggiunto Whittle. "Ma penso che i fan si arrabbieranno per quanto è grandioso, è quel tipo di cliché: ne vorranno di più perché è un modo sconvolgente di concludere una storia, quando non puoi voltare pagina. Arrivi alla fine del libro e ci rimani male, come quando vedi L'Impero Colpisce Ancora e ti chiedi quando arriverà Il Ritorno dello Jedi."

Intanto, Ian McShane ha commentato il colpo di scena di American Gods 3x09.