American Gods, aperta un'indagine ufficiale sul licenziamento di Orlando Jones

SAG-AFTRA sta espandendo la sua indagine nel licenziamento di Gabrielle Union, una conduttrice di America's Got Talent avvenuta a pochi giorni da quella di improvvisa di Orlando Jones da American Gods.

I due fatti sarebbero collegati in quanto entrambi avvenuti sotto l'etichetta FremantleMedia, produttrice sia dello show della NBC sia del fantasy di Starz tratto dal romanzo di Neil Gaiman. Il pericolo è che entrambi i licenziamenti possano essere stati causati da discriminazione razziale.

"Dopo gli incontri iniziali con Gabrielle Union e i suoi rappresentanti sulle sue esperienze in America's Got Talent e dopo aver appreso di più sull'esperienza di Orlando Jones su American Gods, SAG-AFTRA sta espandendo le sue indagini su Fremantle Media", ha affermato il sindacato in una nota. "Le nostre azioni di controllo vengono gestite in modo confidenziale per proteggere i membri coinvolti e in genere non pubblicizziamo tali questioni a meno che i membri interessati non lo richiedano. Non abbiamo altro da segnalare in questo momento."

SAG-AFTRA ha avviato un'indagine sull'uscita della Union da America's Got Talent l'1 dicembre scorso, dopo che l'ex giudice ha reso pubbliche le accuse di aver subito discriminazioni razziali e di genere durante il suo periodo nello show. SAG-AFTRA è il più grande sindacato di talent, e rappresenta circa 160.000 fra attori, giornalisti, personalità della radio, cantanti e professionisti dei media.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione e come sempre vi terremo aggiornati. Intanto, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Neil Gaiman sulla questione.