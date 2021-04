American Gods, ecco chi doveva interpretare Mr. Wednesday al posto di Ian McShane

American Gods non avrà una quarta stagione. La serie, adattamento del romanzo omonimo di Neil Gaiman, che mostra la comparsa delle divinità greche in chiave moderna, è stata cancellata dal network Starz a poco più di una settimana dalla messa in onda del finale della terza stagione pubblicato il 21 marzo scorso.

La fine della serie era abbastanza prevedibile, visto la progressiva diminuzione dell'audience nel corso delle tre stagioni, tuttavia secondo indiscrezioni Starz potrebbe considerare una stagione evento o un film televisivo conclusivo, come è già accaduto in casi simili come il celebre Sense8, di Lana e Lilly Wachowski.

Per quanto riguarda i personaggi di American Gods, uno dei più amati e memorabili è certamente Mr. Wednesday interpretato da Ian McShane, ma sapevate che in realtà il progetto iniziale prevedeva la presenza di un altro attore? L’attore americano Nicolas Cage era stato contattato per il ruolo di Wednesday, ma quest'ultimo pare abbia rivelato che non si sentiva ancora pronto per fare il grande passo di carriera dal cinema alla televisione. Il suo posto, quindi, è stato preso dall'attore inglese Ian McShane, veterano sia del piccolo che del grande schermo. La sua ultima apparizione televisiva è stata in Game of Thrones, dove interpreta il septon che accoglie il Mastino dopo lo scontro con Brienne di Tarth.

Vi sarebbe piaciuto Nicolas Cage nei panni di Mr. Wednesday? Fatecelo sapere nei commenti. Per quanto riguarda il finale di stagione di American Gods, proprio Gaiman qualche giorno fa si diceva deluso dal finale di stagione, definito come il peggiore possibile in caso di non rinnovo della serie: "Se non otteniamo un rinnovo per una quarta stagione, avremo finito con l'episodio più frustrante, sconvolgente e deludente con cui qualsiasi stagione potrebbe finirsi".