American Gods: niente da fare, Stark cancella la serie di Neil Gaiman dopo tre stagioni

L'episodio andato in onda lo scorso 21 marzo, ovvero l'ultimo della terza stagione di American Gods, sarà purtroppo l'ultimo della serie tratta dal libro di Neil Gaiman in quanto Starz ha annunciato che non procederà con una quarta stagione dello show dopo i dati non esaltanti riscontrati nelle ultime settimane. Ci sono speranze per un film?

Dopo l'annuncio di Star, un portavoce del network ha dichiarato quanto segue: "Tutti a Starz sono grati per la dedizione del cast e della troupe, e dei nostri partner a Fremantle che hanno dato vita a questa storia, sempre rilevante e in grado di rivolgersi al clima culturale della nostra nazione, dell’autore e produttore esecutivo Neil Gaiman".

Tuttavia potrebbe non essere del tutto finito, in quanto Deadline nel riportare la notizia rivela anche che siano state avviate delle trattative per consentire allo show una sua conclusione con un film, anche se i dati d'ascolto davvero deludenti potrebbero mettere la pietra tombale anche su questa ipotesi.

Uno dei primi a reagire alla notizia della cancellazione è stato il protagonista Ricky Whittle, interprete di Shadow Moon: "Fino a questo momento si è trattato di un percorso fantastico e sono grato nei confronti dei miei colleghi nel cast e della troupe, che hanno lavorato così duramente per realizzare questo show in grado di vincere premi. Abbiamo i migliori fan al mondo e ringrazio ognuno di loro per la passione e il sostegno. Sappiate che Neil Gaiman, Fremantle, io e il cast siamo ancora impegnati a completare l’acclamata storia di Neil Gaiman".

Proprio Gaiman qualche giorno fa si diceva deluso dal finale di stagione, definito come il peggiore possibile in caso di non rinnovo della serie: "Se non otteniamo un rinnovo per una quarta stagione, avremo finito con l'episodio più frustrante, sconvolgente e deludente con cui qualsiasi stagione potrebbe finirsi".