American Gods: Lela Loren si unisce al cast della terza stagione

Continuano a giungere notizie sull'attesa terza stagione dello show con protagonisti Ian McShane, Ricky Whittle e Emily Browning. Dopo l'annuncio di nuove entrate nel cast di American Gods, scopriamo il nome e l'interprete di un personaggio inedito che sarà presente nelle prossime puntate della serie.

Si tratta di Marguerite Olsen, interpretata da Lela Loren, reporter per il giornale locale della cittadina di Lakeside. È una madre di due figli e inoltre gestisce anche diverse proprietà del luogo. Crede che mostrarsi vulnerabili porti solo sofferenza, ma quando Shadow Moon si trasferisce nel suo stesso palazzo, riuscirà nel corso della loro conoscenza a farle abbassare le difese, scoprendo così un nuovo lato del suo carattere.

L'attrice è conosciuta soprattutto per il suo lavoro in "Power", serie TV prodotta da Starz, inoltre sarà anche presente nella seconda stagione di "Altered Carbon", che possiamo trovare nel catalogo di Netflix.

Nel corso della terza stagione Shadow Moon si rifugerà nella cittadina di Lakeside, nel Wisconsin, mentre cerca di comprendere il suo nuovo status di figlio di Odino. Non sappiamo ancora quando saranno disponibili le nuove puntate, nel frattempo vi lasciamo con le prime immagini di American Gods 3, in cui possiamo dare un'occhiata al look particolare di Shadow Moon e di Mr. Wednesday.