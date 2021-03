American Gods: Neil Gaiman deluso dal pessimo finale della terza stagione

Il finale della terza stagione di American Gods ha deluso un po' tutti i fan della serie e tra tutti spicca anche l'opinione negativa del suo stesso autore: Neil Gaiman. Il fumettista e scrittore britannico ha infatti disprezzato il finale di stagione dello show che si rivelerà alquanto deludente se mai non dovesse arrivare presto un rinnovo.

Gli eventi narrati in questi ultimi episodi dello show sono presenti anche nel romanzo di Gaiman, ma l'autore ha detto di aver trovato questo finale di stagione molto deludente, e lo sarà ancora di più se dovesse rivelarsi come finale definitivo.

"Se non otteniamo un rinnovo per una quarta stagione, avremo finito con l'episodio più frustrante, sconvolgente e deludente con cui qualsiasi stagione potrebbe finirsi - ha dichiarato Gaiman in una nuova intervista a Entertainment Weekly. L'autore ha anche affermato che se ci sarà una conferma per la quarta stagione sarà anche quella in cui terminerà l'adattamento del libro, svelando che una eventuale quinta stagione proseguirà la storia su altri territori.

"Concluderemo la storia del romanzo nella stagione 4, ma avrà un finale aperto in cui mi confronterò con gli sceneggiatori e dirò: 'Ok, questa è la trama del nuovo libro di American Gods, che non ho ancora scritto, ma voi dovete sapere queste cose perché dovete sapere che questi personaggi sono importanti e che queste determinate cose portano a queste altre cose. Quindi loro tre, che siano benedetti, avranno il materiale per imbastire al meglio la storia, se ci arriveremo".

Lo showrunner della terza stagione Charles H. Eglee spera di poter tornare con un possibile rinnovo: "Mi dispiace tantissimo quando qualcuno se ne va via, perché vuol dire che dovrò ricominciare con una persona nuova ed è letteralmente l'ultima cosa che ognuno di noi vorrebbe fare".