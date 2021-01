American Gods, Neil Gaiman: 'Mi piacerebbe scrivere un sequel del libro'

La terza stagione di American Gods è finalmente arrivata su Amazon Prime Video, ma Neil Gaiman ha in mente di andare ancora oltre con la storia, anche in forma cartacea.

L'autore di American Gods starebbe seriamente pensando a un sequel per la sua opera, tanto che avrebbe già da parecchio in mente ciò che accadrebbe nel nuovo volume.

"La cosa bella di aver già pianificato nella mia testa ciò che dovrebbe succedere in un eventuale sequel è che posso parlarne con gli showrunner della serie dir loro 'Ok, questo è quello che deve accadere dopo, quindi questa scena che potreste pensare di togliere, forse fareste meglio a tenerla, perché in seguito diventerà fondamentale. Quindi per piacere assicuratevi di girarla' oppure 'Questo personaggio non fatelo fuori perché, fidatevi, avrà una grande importanza più avanti nella storia'" ha rivelato lo scrittore ai microfoni di DigitalSpy.

"Mi sarebbe piaciuto aver già scritto un altro libro di American Gods prima che arrivassimo a questo punto, ma se c'è una cosa che ho imparato sul 2020 è che, ogni volta che pianifico qualcosa, da qualche parte nel cielo senti provenire il rombo di un tuono, gli Dei se la ridono, e qualcosa succede per forza. Non importa cosa, ma il mondo troverà il modo di cambiare tutto" continua Gaiman, raccontando della sua recente visita sul set di Sandman "Ad esempio, mi ero finalmente concesso una settimana per andare a Londra e far visita al set di Sandman. Ma appena metto piede in città, annunciano il nuovo lockdown, e il mercoledì sono di nuovo su un aereo per la Scozia. E succede con ogni cosa!".

"Quindi preferisco non annunciarlo, e procedere in silenzio per poi a un certo punto annunciare che sta accadendo" conclude l'autore.

E vedremo allora quando sarà, ma intanto dei nuovi episodi di American Gods 3 saranno disponibili con cadenza settimanale su Amazon Prime Video.