American Gods: un nuovo poster della seconda stagione per il New York Comic-Con

I protagonisti della seconda stagione di American Gods campeggiano sul poster realizzato per il New York Comic-Con. La guerra degli dei è pronta a tornare nel 2019? Dopo le difficoltà degli ultimi mesi i fan si chiedono quale sarà il futuro dello show, basata sull'omonimo romanzo di Neil Gaiman e realizzata per il canale Starz.

Poco tempo fa è stato annunciato che la produzione della seconda stagione è attualmente in pausa dopo l'accantonamento del produttore esecutivo Jesse Alexander come showrunner della serie. La seconda stagione dell'acclamato adattamento per il piccolo schermo dell'opera di Neil Gaiman vedrà Mr. World (Crispin Glover) incaricare Mr. Town di trovare Shadow (Ricky Whittle) e scoprire quello che sa su Mr. Wednesday (Ian McShane). I metodi di Mr. Town sono brutalmente efficaci e potranno essere un buon aiuto per scoprire qualcosa in più.

American Gods vede nel cast Ricky Whittle nei panni del protagonista, Shadow Moon, con Ian McShane in quelli di Mr. Wednesday, Emily Browning (Laura Moon) e Pablo Schreiber (Mad Sweeney). Altri membri del cast sono Yetide Badaki (Bilquis), Bruce Langley (Ragazzo Tecnologico), Crispin Glover (Mr. World) e Orlando Jones (Mr. Nancy).

La prima stagione di American Gods è stata mandata in onda su Amazon Prime Video nel 2017. In questi giorni Neil Gaiman era a Londra insieme a David Tennant per presentare Good Omens.