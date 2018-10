American Gods: online il teaser della seconda stagione mostrato al New York Comic-Con

In occasione del New York Comic-Con è stato mostrato un adrenalinico teaser della seconda stagione di American Gods, apprezzata serie TV basata sull'omonimo romanzo di Neil Gaiman e trasmessa in America sull'emittente Starz. Scoprite di più dopo il salto.

Il nuovo arco narrativo dello show vedrà Mr. World (Crispin Glover) incaricare Mr. Town di scovare Shadow (Ricky Whittle) e scoprire tutte le informazioni che possiede su Mr. Wednesday (Ian McShane). I suoi metodi sono brutalmente efficaci e lo possono aiutare ad ottenere ciò che vuole.

La produzione della seconda stagione è attualmente ferma a causa dell'accantonamento di Jesse Alexander come showrunner, ed è per questo che la finestra di lancio è stata spostata al 2019, ma senza una data ben precisa.

Per chi non conoscesse la storia, American Gods è incentrato sulle vicende di Shadow Moon, un ex-detenuto che viene reclutato dall'enigmatico Mr. Wednesday per un'avventura che attraversa il paese, mentre i Dei delle antiche mitologie si preparano a fronteggiare la nascita dei nuovi, originati dalle più recenti e attuali preoccupazioni umane, grazie a fenomeni come la fama, i media e la tecnologia.

Neil Gaiman aveva rassicurato i fan dicendo loro di aspettarsi una stagione ancora più scoppiettante e che La Casa sulla Roccia, una delle iconiche ambientazioni del romanzo, avrebbe giocato un ruolo fondamentale nei nuovi episodi.