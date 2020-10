American Gods, il ritorno della serie di Neil Gaiman nel trailer della terza stagione!

Nel corso del New York Comic-Con è stato presentato a sorpresa il trailer ufficiale della terza stagione di American Gods, serie tratta dall'omonimo romanzo di Neil Gaiman.

I nuovi episodi svilupperanno le trame interrotte al termine della seconda stagione, in particolare quella legata alla vera identità di Shadow e al fatto che Wednesday è il suo vero padre. Nella terza stagione inoltre il protagonista si avventurerà nel Wisconsin in un minuscolo villaggio chiamato Lakeside: i fan del romanzo originale sanno cosa possono aspettarsi, ma se volete alcune anticipazioni non-spoiler fate partire il trailer all'interno della news!

L'attore Ricky Whittle ha inoltre parlato della serie ad un panel dedicato:

"Diventa una trama molto rilevante nell'attuale clima di oggi: abbiamo quel vecchio tipo di cittadina molto tradizionale e completamente bianca, e poi c'è quest'uomo di colore che arriva e si ritrova di fronte ad una travolgente positività in superficie, che però nasconde un'oscurità profonda. Si capisce subito che, appena arrivi a Lakeside, non tutto è come sembra", ha rivelato Whittle. Ha aggiunto: "È incredibile che si possano raccontare storie così potenti e questo è qualcosa di cui sono davvero entusiasta per la terza stagione".

Ricordiamo che nella terza stagione non sarà presente il personaggio di Mousa Kraish né l'attore Orlando Jones, licenziato qualche mese fa.