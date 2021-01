American Gods, la serie ha aiutato Yetide Badaki a dichiarare il suo orientamento sessuale

Yetide Badaki interpreta Bilquis in American Gods e appena un anno fa si è dichiarata bisessuale anche grazie al suo lavoro nello show che l’ha fatta sentire perfettamente a suo agio. Intervistata da Digital Spy, l'attrice americana di origine nigeriana ha parlato di come la fantasia di Neil Gaiman si avvicini alla cultura Queer.

"Sento che questo spettacolo è sempre disposto ad aprirsi su certi temi. Ho sperimentato personalmente come quei discorsi consentono la libertà personale. Mi sono dichiarata bisessuale l'anno scorso. Direi che l’ho fatto grazie a questo spettacolo e alle questioni che stiamo rappresentando".

Digital Spy ha chiesto all’attrice com’è stato interpretare un personaggio così forte: "Mi piace che abbia dei poteri. Forse sono di parte, ma penso che se esistesse davvero nel mondo, sarebbe potente. La cosa incredibile è che lei mi dà potere. Ho scoperto che c'è stata una simbiosi. Ci sono momenti nella vita in cui mi chiedo: cosa farebbe Bilquis?” ha detto Yetide.



"Ero così felice di avere conversazioni sull'empowerment sessuale e sulla positività sessuale, perché penso che ci siano così tante cose che accadono nel silenzio, nell'oscurità. Dico sempre che la regressione viene dalla repressione. Quando sei effettivamente in grado di affrontare qualunque cosa, è allora che possono verificarsi crescita ed evoluzione. Quindi è qualcosa di cui sono molto orgogliosa di far parte" ha concluso l'attrice.



Leggi la nostra recensione della terza stagione di American Gods e scopri che cosa ha detto Neil Gaiman a proposito di scrivere un sequel del libro