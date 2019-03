American Gods: la serie è stata rinnovata per una terza stagione

Starz pensa in grande. Dopo poco più di una settimana dall'inizio della seconda parte, il network ha deciso di rinnovare American Gods per una terza ed esplosiva stagione. Come riportato da Variety, lo show andrà avanti per altre avventure, con un nuovo showrunner al comando.

Ebbene sì. Charles "Chic" Eglee è stato ingaggiato in veste di showrunner e produttore esecutivo dell'acclamata serie televisiva. Egli sarà il quarto a ricoprire questo ruolo, in tre stagioni dello show.



A commentare la notizia è stato proprio Neil Gaiman, produttore e autore del libro a cui è ispirata la serie di culto, attraverso un comunicato ufficiale, che noi vi riportiamo qui di seguito:



"Sono eccitato che la serie American Gods sia stata rinnovata per una terza stagione, e lo sono ancora di più per il fatto di avere l'opportunità di lavorare con Chic Eglee. Lui è il miglior collega che si possa desiderare. Abbiamo collaborato per settimane su come dare forma a questa stagione, e sono contento che lui abbia la possibilità di portare avanti l'eredità della serie in maniera gloriosa. Grazie a Fremantle, Starz ed Amazon per aver dimostrato fiducia nei confronti della serie. Ringrazio Bryan, Michael e Jesse per averla portata così lontano, così come al cast, alla troupe e, soprattutto, agli spettatori. È stato il loro amore per i personaggi ad averci portati fin qui e che ci porterà verso il prossimo capitolo."



Dichiarazioni a cui hanno fatto eco le parole di Camim Zlotnik, figura chiave presso Starz:



"Il pubblico continua ad adorare la serie, per cui siamo eccitati di poter annunciare a tutti i veri credenti che sono previste fantastiche altre cose in arrivo."



E voi, siete entusiasti all'idea di rivedere i personaggi fare capolino in altre, appassionanti avventure sul piccolo schermo?