American Gods: UFFICIALE! Le riprese della seconda stagione sono iniziate!

La produzione della seconda stagione della serie tv American Gods è ufficialmente iniziata sotto la supervisione del nuovo showrunner, Jesse Alexander.

Alexander è subentrato ai creatori Bryan Fuller e Michael Green, che sono usciti dalla serie, basata sull'acclamato romanzo del 2001 di Neil Gaiman dallo stesso titolo, dopo che gli è stato negato un budget maggiore per la seconda stagione. I crediti di Alexander includono Hannibal e Heroes della NBC, così come Lost e Alias.

La star della serie, Bruce Langley, ha usato i social media per esprimere la propria gioia all'idea di iniziare a lavorare alla seconda stagione di American Gods, condividendo una foto del cast.

"Bruce Langley ✔ @BruceJLangley Annnnd heeerrrreee weeeeee go! #Americangods # Season2 Reving up it's starter engines 🤓🤗 what a gang 😍#Godsquad@AmericanGodsSTZ @GodsOnAmazon @FMNATV @STARZ"

American Gods segue Shadow (Ricky Whittle), un ex detenuto che torna a casa in Indiana per i funerali di sua moglie e incontra un misterioso truffatore di nome Mr. Wednesday, interpretato da Ian McShane. Shadow si trova allora nel bel mezzo di un confronto tra mitologici Antichi Dei e Nuovi Dei che seducono i vecchi credenti con denaro, fama e tecnologia.

American Gods vede nel cast, tra gli altri, Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley, Jonathan Tucker, Crispin Glover, Cloris Leachman e Peter Stormare.

La sinossi della prima stagione recitava:

American Gods postula un nuovo tipo di guerra, tra antichi dèi e nuovi. Gli antichi Dei tradizionali, con radici mitologiche da tutto il mondo, temono l'irrilevanza mentre i loro credenti muoiono o vengono sedotti dai soldi, dalla tecnologia e dalla celebrità offerti dai Nuovi Dei. Shadow Moon (Ricky Whittle) è un ex detenuto che si trova alla deriva dopo la recente morte di sua moglie; lui diventa guardia del corpo e compagno di viaggio di Mr. Wednesday (Ian McShane). Ma in verità, Mr. Wednesday è una potente vecchia divinità, in una missione campestre per costruire un esercito e reclamare la sua gloria perduta.