All American: Homecoming, arriva lo spin-off e non solo! I nuovi annunci The CW

The CW sta formando la sua nuova programmazione, e dopo aver deciso di rinnovare per una nuova stagione di Stargirl e Kung Fu, adesso ha preso decisioni anche in merito anche ad altri titoli come All American: Homecoming, Naomi e Le Superchicche.

A ricevere l'ordine per una prima stagione dopo la produzione del pilot sono stati infatti All American: Homecoming, spin-off della celebre serie sul mondo del football americano con protagonista Daniel Ezra, e Naomi, la nuova serie DC di Ava DuVernay.

Il backdoor pilot di All American: Homecoming andrà in onda il 5 luglio come parte della terza stagione di All American, e verterà sull'esperienza della HBCU. "Lo show seguirà un aspirante tennista di Beverly Hills e un giocatore di baseball d'élite di Chicago nel tentativo di avere successo nella loro carriera sportiva al college, mentre allo stesso tempo navigheranno gli alti, i bassi e gli aspetti più sexy dell'età adulta in un prestigioso istituto".

Il pilot del live-action delle Superchicche dovrà invece essere rigirato, ma non vi saranno cambi nel cast principale o nel team creativo.

Intanto, lo spin-off di Nancy Drew, Tom Swift, rimane tra i potenziali nuovi ordini da parte del network, mentre nulla ancora è stato detto riguardo allo spin-off prequel di The 100 in sviluppo ormai da tempo.