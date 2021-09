American Horror Stories: quali differenze ci sono tra lo spinoff e la serie principale?

Lo spin-off di AHS, American Horror Stories, ha fatto il suo debutto negli USA a Luglio 2021, concludendosi il 19 Agosto. Adesso, la serie, è pronta ad arrivare in Italia. Il suo primo episodio sarà infatti disponibile su Disney+ l'8 Settembre. Ma quali sono le principali differenze tra lo spin-off e la serie originale? Ve le raccontiamo noi.

Il concept è più o meno lo stesso: si tratta infatti anche in questo caso di una serie antologica. Tuttavia c'è una importante differenza. Infatti, mentre la serie originale seguiva una storia e una determinata ambientazione nel corso di una stagione, cambiando completamente narrazione nella season successiva, qui questo cambiamento avviene da episodio a episodio. Dunque ogni puntata dello spin-off è autoconclusiva, e racconta una storia diversa.

Per ogni episodio verranno ripresi ambientazioni o personaggi delle passate stagioni di AHS, dunque i fan dello show originale potranno ritrovare volti e luoghi familiari. Ovviamente, di conseguenza, non ci sarà un elemento che riunisce tutte le storie in un unico, grande, arco narrativo, trattandosi di prodotti autoconclusivi slegati fra di loro.

Conoscendo Ryan Murphy, chiaramente, non potevamo che aspettarci di rivedere alcuni volti già noti, che hanno già recitato un ruolo nella serie originale. Tra questi: Matt Bomer, Celia Finkelstein, Naomi Grossman, John Carroll Lynch, Billie Lourd, Chad James Buchanan, Cody Fern, Dylan McDermott e Jamie Brewer. Ma anche tante novità a livello di cast, che sarà molto ampio proprio a causa della natura dello show. Tra i volti noti che appariranno spiccano Aaron Tveit, Sierra McCormick, la figlia di Cindy Crawford, Kaia Gerber, e Kevin McHale, che ha già collaborato con Murphy in Glee.

L'altra differenza, che riguarda solo gli spettatori statunitensi, è che lo spin-off è stato trasmetto in esclusiva live sia su FX sia su Hulu, mentre la serie originale viene generalmente trasmessa su FX ed è poi disponibile su Hulu il giorno successivo.

Mentre attendiamo l'arrivo del nuovo show previsto per domani su Disney+, vi raccontiamo quali sono state le nostre prime impressioni su American Horror Stories. Intanto giunge già la notizia che lo spin-off avrà una stagione due.