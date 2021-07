American Horror Stories, discrete dosi di follia nel nuovo video dello spin-off di AHS!

Dopo il trailer ufficiale di American Horror Stories diffuso la scorsa settimana, FX è tornata ad anticipare lo spin-off di American Horror Story con un nuovo, esilarante teaser incentrato sulla Donna di Gomma e l'Uomo di Gomma.

Questo breve filmato, che potete visionare in calce alla news, viene presentato come una sorta di incontro dietro le quinte tra Rubber Woman e Rubber Men, il quale si conclude con la prima che "disintegra" il secondo con il coltello per aprire una specie di varco.

Composta da 16 episodi stand-alone della durata di un'ora, American Horror Stories è una serie antologica che approfondirà i miti, le leggende e in generale la cosiddetta "lore" del franchise. Il cast potrà vantare la presenza di diversi volti noti di AHS, ma anche new entry quali Kevin McHale (Glee), Pos's Dyllon Burnside, Charles Melton (Riverdale) e Nico Greetham (The Prom). Inoltre è stato recentemente annunciata la presenza della star di Machete Danny Trejo nel ruolo di Babbo Natale.

American Horror Stories debutterà su FX e Hulu domani 15 luglio, mentre restiamo in attesa di conferme per quanto riguarda la data di uscita in Italia, dove verrà distribuita tramite il catalogo Star di Disney+.

Intanto, vi lasciamo al nuovo poster ufficiale di American Horror Story 10.