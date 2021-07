American Horror Stories, il terzo episodio potrebbe cambiare per sempre l'universo di AHS

L'universo di American Horror Story creato da Ryan Murphy e Brad Falchuck è molto vasto. Murphy & co. in 9 stagioni hanno saputo terrorizzarci in vari modi e in varie epoche. Come se ciò non bastasse, uno spin-off chiamato American Horror Stories sta facendo impazzire gli spettatori statunitensi. E il terzo episodio forse influirà anche su AHS.

Non proseguite nella lettura della news se non volete conoscere spoiler di American Horror Stories.



I primi due episodi sono chiaramente collegati ad American Horror Story, soprattutto a Murder House. Il terzo episodio, intitolato 'Drive In', inizialmente non sembra interessato all'universo originale ma successivamente qualcosa cambia. Se non sapete nulla dello spin-off ecco il trailer di American Horror Stories.



Tutto inizia con un adolescente di nome Chad che sta cercando di andare a letto con la sua ragazza con l'aiuto del guru degli anni '70 Bob Ross. Tuttavia lei è reticente e Chad chiede consiglio ai suoi amici. Dopo alcuni dialoghi imbarazzanti, il gruppo convince Chad che il miglior viagra naturale è la paura, così il ragazzo decide di portare Kelley a vedere Rabbit Rabbit, il film più maledetto di tutti i tempi.

L'appuntamento al drive-in procede bene, fino a quando i baci e gli abbracci si trasformano improvvisamente in pugnalate e morsi. Si scopre che il film di Larry Bitterman è davvero maledetto e a farne le spese è il povero Chad; si scopre che le immagini subliminali unite al film trasformano il pubblico in creature simili a zombie posseduti che mangiano carne umana. Ad interpretare Bitterman è un habitué di AHS, John Carroll Lynch.



La presenza degli zombie in questo terzo episodio potrebbe rivelarsi molto più importante, perché la maledizione potrebbe circolare e riguardare soprattutto la trama di American Horror Story e il suo universo che potrebbe spingersi inesorabilmente verso l'apocalisse. Sembra un'ipotesi plausibile, considerando quanto visto anche in AHS.



