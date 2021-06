American Horror Stories, l'horror torna a casa nel poster dello spin-off di AHS

Qualche giorno fa ci era stato mostrato un primo teaser di American Horror Stories, l'atteso spin-off di racconti antologici generato dalla longeva serie tv firmata Ryan Murphy, American Horror Story, e ora ecco arrivare un poster particolarmente evocativo... Di cosa? Scopriamolo.

È stato lo stesso Ryan Murphy, papà di American Horror Story e del quasi omonimo spin-off a condividere sui social un primo poster per la serie di FX on Hulu, per quella che FX ha definito l'American Horror Summer.

Sì, perché il 15 luglio arriverà American Horror Stories su FX on Hulu, mentre dal 25 agosto sarà il turno di American Horror Story: Double Feature, la nuova stagione della "serie madre", la stessa a cui si fa riferimento nell'immagine promozionale in calce alla notizia.

Come potrete notare, infatti, nel poster vi sono dei richiami alle passate stagioni di American Horror Story, a partire dalla storica Murder House, facendo pensare che le storie che vedremo raccontate nello spin-off possano avere a che fare anche con quelle già viste sullo schermo negli scorsi anni.

American Horror Stories, ricordiamo, è una serie composta da episodi autoconclusivi dalla durata di un'ora che esploreranno miti, leggende e lore horror, e in cui rivedremo anche qualche volto familiare per i fan degli show targati Ryan Murphy, da Kevin McHale di Glee a Dyllón Burnside di Pose, e non solo.

Pronti a restare terrorizzati?