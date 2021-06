American Horror Stories: nel nuovo trailer dello spin-off spunta "Rubber Woman"

FX on Hulu ha diffuso in streaming un nuovo teaser trailer di American Horror Stories, spin-off della più celebre American Horror Story che ci presenta stavolta il personaggio di Rubber Woman, una donna interamente avvolta in una tuta di lattice che si aggira per una dimora che immaginiamo sarà il palcoscenico principale degli orrori della serie.

In questo filmato della durata di un minuto lo spettatore verrà condotto all'interno della Murder House, dimora che farà da sfondo alle vicende della serie mentre seguiamo il percorso di un personaggio, Rubber Woman, che scoprirà cosa si nasconde tra quelle mura: ovviamente sangue e orrore. Rubber Woman al termine del trailer si confronterà con Rubber Man prima di distruggerlo in mille pezzettini forse spazzandolo in un'altra realtà. Sicuramente fornisce tutti gli ingredienti che i fan di American Horror Story hanno imparato ad apprezzare in tutti questi anni.

American Horror Stories debutterà su FX on Hulu il prossimo 15 luglio mentre la serie madre, American Horror Story: Double Feature, tornerà il 25 agosto sulla stessa rete.

American Horror Stories ricordiamo è una serie composta da diciassette episodi autoconclusivi della durata di circa un'ora che esploreranno miti, leggende, lore horror in cui rivedremo anche qualche volta familiare per i fan degli show targati Ryan Murphy, da Kevin McHale di Glee a Dyllon Burnside di Pose, e non solo.

In generale si sa ancora piuttosto poco sullo show se non che Sarah Paulson dirigerà alcuni episodi di American Horror Stories che saranno incentrati su miti e leggende horror.

In Italia la serie verrà distribuita da Disney+ attraverso l'etichetta per adulti Star.