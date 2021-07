American Horror Stories, ecco quali personaggi storici torneranno nello spinoff

I primi due episodi della nuova serie spin-off American Horror Stories ci hanno riportato nella location più popolare del franchise, Murder House, dalla primissima stagione. Il primo episodio in due parti, "Rubber (Wo)man", prende il nome da una minaccia ricorrente nello show, l'alter ego di Tate Langdon (Evan Peters).

La trama si concentra su personaggi nuovi di zecca con la coppia sposata Michael (Matt Bomer) e Troy (Gavin Creel) e la figlia Scarlett (Sierra McCormick) che hanno acquistato la proprietà con l'idea di trasformarla in una destinazione turistica oscura.



La giovane ragazza trova la tuta di gomma BDSM di AHS: Murder Story appesa nel suo armadio, assumendo presto il ruolo principale di Rubber Woman.

Sebbene le star principali della prima stagione non siano tornate, la lunga e leggendaria storia della casa e dei suoi occupanti viene tenuta di conto, inclusi personaggi specifici. Ovviamente il personaggio più grande che ritorna è il malvagio fantasma di Rubber Man ovvero L'uomo di gomma.

Lo spettro appare solo una manciata di volte nell'episodio, tentando Scarlett ad indossare l'abito e commettere alcuni omicidi.

Ci vengono mostrate anche alcune altre entità dall'interno della casa tra cui Thaddeus aka The Infantata, una creatura/entità che vive nel seminterrato; e il Piggy Man, il fantasma di una testa di maiale che indossa Butcher visto nella prima stagione di American Horror Story (e la cui storia è stata ampliata in AHS: Roanoke).



Una delle prime Rubber Woman è stata la psichiatra della famiglia di Michael e Troy, che si rivela essere un altro dei fantasmi della casa e dal momento che è stata uccisa all'interno della Murder House rimane intrappolata lì per sempre come il resto degli abitanti.

Andi Grant, interpretata da Merrin Dungey, parla alla famiglia alcune altre volte, facendo riferimento a "un altro terapeuta" intrappolato nella Murder House, alludendo ovviamente al Ben Harmon di Dylan McDermott. Ad un certo punto Andi dice che lei e l'altro terapeuta stanno "lavorando su un libro" su tutti gli spiriti e le entità intrappolate nella casa, qualcosa che potrebbe sicuramente ripresentarsi nel franchise di AHS in seguito.



I primi due episodi di American Horror Stories apparentemente si lasceranno alle spalle Murder House, dato che la serie si concentra su storie singolari con un cast molto ampio.



Intanto è stato rivelato il titolo della premiere di American Horror Story 10, che prenderà il via dopo la fine di American Horror Stories.