American Horror Stories: Primo teaser per la serie spin-off di Ryan Murphy

Sono passati diversi mesi dall'annuncio dello spin-off intitolato American Horror Stories, i numerosi appassionati potranno quindi vedere un primo teaser trailer dedicato allo show antologico dell'orrore.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account @HorrorBRNews, in cui è presente un breve trailer, lungo solo sei secondi, che ci presenta alcune delle situazioni che vedremo nel corso delle puntate della serie spin off, riprese dalle puntate precedenti dell'opera principale. Saranno presenti quindi non morti, clown assassini e altri mostri che saranno pronti a dare la caccia alle loro vittime. Il filmato ha riscosso un notevole successo, accumulando in poco tempo oltre 18 Mila visualizzazioni, mentre gli appassionati aspettano con ansia di scoprire qualche dettaglio in più riguardo il numero di puntate e la data di uscita della serie.

Tra i registi che lavoreranno su American Horror Stories troveremo anche la famosa attrice Sarah Paulson, che aveva confermato le difficoltà nel girare la serie TV durante la pandemia di Coronavirus, per questo le riprese sarebbero state spostate ad una data non specificata del 2021. Nei mesi precedenti Ryan Murphy, il creatore della serie horror di successo, aveva condiviso un primo poster di American Horror Stories, anticipando inoltre quali sarebbero stati i temi affrontati nello show spin-off.