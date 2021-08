American Horror Stories: Ronen Rubinstein commenta i plot twist dell'ultimo episodio

American Horror Stories è il folle spin-off della nota serie antologica AHS. Lo show ha debuttato su Hulu il 15 Luglio, e i fan sarebbero già elettrizzati dalle prime puntate. Uno dei protagonisti, l'attore Ronen Rubinstein, ha recentemente commentato i "brutali" colpi di scena dell'episodio 5.

Partiamo dal principio. L'episodio parla di Liv e Matt, una coppia sposata che desidera avere un bambino. Anzi, in verità a desiderare il bebè è lei. Matt è infatti un attore che fa qualche piccola apparizione in serie come NCIS, e che non nutre particolare interesse nella paternità. Dopo diversi tentativi per restare incinta, frustrata, la donna si reca in una clinica della fertilità. Qui la donna che si trova all'accoglienza le dà un totem portafortuna. E di fortuna ne porterà eccome, perché dopo 16 mesi Liv si ritrova con un bel bambino, il marito sempre fuori casa e... tanta infelicità. Nel frattempo il totem cresce: corna, ali, qualcosa non va. Liv si reca nuovamente alla clinica, dove scopre che la donna che le ha dato il portafortuna è una strega. La segretaria le insegna dei rituali per allontanare i demoni. Alla fine però Liv impazzirà e finirà in un ospedale psichiatrico. E' qui che scopriamo che in verità Matt era in combutta con la segretaria per far rinchiudere la moglie e mettere le mani sui suoi soldi.

Tuttavia a questo punto qualcosa succede anche a Matt. Mentre l'uomo è insieme ai suoi amici, infatti, il demone si presenta e li uccide tutti, lasciando soltanto lui in vita. Matt viene dunque rinchiuso per un breve periodo in prigione. Nel frattempo Liv torna a casa e... fa l'amore con il demone! Tante cose, infatti, sono accadute nell'ospedale psichiatrico, dove Liv ha lanciato l'incantesimo per punire Matt. Alla fine dell'episodio il demone le chiede di essere liberato, e la donna promette di lasciarlo solo dopo che lui le avrà dato un altro bambino.

Un episodio incredibile, pieno di plot twist assolutamente inaspettati. L'interprete di Matt, Ronen Rubinstein, ha commentato il risvolto negativo preso dal suo personaggio e dalle vicende dicendo che "La bellezza sta nel fatto che, specialmente nello script, non c'è mai neanche un accenno. E' molto comune per questo show incorporare aspetti demoniaci, ma il fatto che c'è un twist, e poi un altro twist e solo alla fine il demone viene a farla pagare a Matt, è brillante."

L'attore ha poi simpaticamente aggiunto di essere felice che il suo personaggio sia sopravvissuto, perché nella sua carriera di attore gli è capitato molto spesso di morire brutalmente. "Tutti i fan sui social media stavano facendo scommesse, e il 90% pensava che sarei stato assassinato. Quella era anche la scommessa fatta da chi mi conosce. Quando faccio dei film horror, generalmente finisco per morire." Ma non è stato così questa volta. Però, probabilmente, di morti ne vedremo diverse nei prossimi episodi, anche perché con il grande numero di 21 attori presenti nel cast di American Horror Stories, c'è solo da scegliere.