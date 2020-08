American Horror Stories, Sarah Paulson tra i registi dello spin-off

Da quando è stata ufficialmente annunciata una serie spin-off di American Horror Story, intitolata appropriatamente American Horror Stories, i fan dello show si stanno chiedendo quali saranno le novità che la contraddistingueranno dalla serie madre. Ebbene, una di queste sarà Sarah Paulson alla regia.

Lei un'esperienza dietro la cinepresa per American Horror Story l'aveva già fatta (in occasione dell'ottava stagione), ma Sarah Paulson fremeva per dirigere dei nuovi episodi.

"Sarebbe davvero entusiasmante per me, perché devo dire che quell'unico episodio che ho avuto modo di dirigere (AHS 8x06 Return to Murder House) è stata una sfida elettrizzante. [...] Quindi vorrei davvero avere un'altra opportunità di addentrarmi in quel mondo" aveva infatti dichiarato qualche mese fa parlando con l'Hollywood Reporter.

E oggi arriva dunque la notizia che la Paulson sarà tra i registi di American Horror Stories: "Cosa vi posso dire? Dirigerò qualcosa" ha affermato l'attrice in merito al suo coinvolgimento nella serie spin-off durante un panel di un altro show prodotto da Ryan Murphy Ratched.

Secondo le fonti, American Horror Stories sarà una serie companion di AHS, e consisterà di più episodi autoconclusivi, dove ognuno di essi racconterà una diversa ghost story.

Al momento non si hanno indicazioni su quando potranno avere inizio le riprese, anche la stessa Paulson sembrerebbe aver "sentito voci" che vorrebbero come possibile data ottobre 2021.