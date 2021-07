American Horror Stories, la serie antologica rende omaggio ad un attore scomparso

American Horror Stories, spin-off dell’amata serie di Ryan Murphy, ha debuttato questa settimana con storie contenute in uno o due episodi invece che in un'intera stagione e ci ha regalato un omaggio dedicato ad un attore prematuramente scomparso.

Per i primi due episodi della serie i creatori sono tornati in un luogo iconico, il primo in assoluto dello show, "Murder House" della prima stagione. Nell'episodio una giovane donna e i suoi due padri si trasferiscono nella casa stregata con la speranza di trasformarla in un luogo turistico, ma naturalmente le forze all'interno appaiono e mettono i bastoni tra le ruote ai nuovi inquilini.



Come ricorderanno i fan di vecchia data, uno dei tanti personaggi/fantasmi apparsi in Murder House è stato Thaddeus aka The Infantata, una creatura ricomposta dai pezzi del bambino morto di una famiglia che viveva nella casa in gli anni '20. A differenza dei fantasmi che occupano Murder House, l'Infantata vive esclusivamente nel seminterrato e ha una sete di sangue che sfoga sulle persone che vi si recano.

Oltre all’Uomo di Gomma, anche Thaddeus fa un'apparizione molto breve nel primo episodio, terrorizzando alcuni adolescenti che corrono per salvarsi la vita attraverso il seminterrato. Sebbene la sua apparizione sia fugace, è comunque speciale perché l'attore che originariamente interpretava la parte non è più con noi.



Ben Woolf aveva interpretato il ruolo di Thaddeus, ma è tragicamente scomparso nel 2015. In American Horror Stories, l'attore Shane Carpenter ha interpretato la parte per il breve cameo.

Tra tutti i personaggi che avrebbero potuto far tornare in Murder House, però, hanno scelto Thaddeus e hanno permesso all'eredità di Woolf di vivere sulla serie (Woolf è apparso anche in AHS: Freak Show nel ruolo di "Meep") ed è stato un toccante tributo.



American Horror Stories farà il suo debutto con nuovi episodi ogni giovedì su FX su Hulu. La serie vedrà il ritorno di diversi membri del cast della serie principale (sebbene interpreteranno personaggi completamente nuovi) tra cui John Carroll Lynch, Naomi Grossman, Charles Melton e Billie Lourd.



Dopo la conclusione dello show la decima stagione intitolata American Horror Story: Double Feature debutterà il 25 agosto su FX e in streaming il giorno successivo tramite FX su Hulu. Scoprite qual è la stagione più bella di American Horror Story nel nostro approfondimento.