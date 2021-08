American Horror Stories: lo spin-off arriva su Disney+ in contemporanea, è ufficiale!

Disney+ si aggiudica a sorpresa altre due importanti prime visioni per settembre e ottobre, grazie anche alla sempre più nutrita offerta del canale Star. Dall'8 settembre in Italia sarà disponibile la prima stagione dello spin-off di American Horror Story, dal titolo American Horror Stories, creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Nel mese di ottobre sarà la volta della stagione 10 di American Horror Story, intitolata Double Feature. Ambientata nell'universo della serie madre antologica, American Horror Stories racconterà sette storie diverse nei sette episodi previsti per la prima stagione.

Saranno evidenti i riferimenti con la serie principale anche grazie ad un cast che attinge molto dall'universo di Ryan Murphy, AHS compresa.



Ecco allora la presenza di Matt Bomer, Billie Lourd, John Carroll Lynch, Cody Fern e altri volti noti in aggiunta come Paris Jackson e Kevin McHale. Scoprite quali personaggi storici ci saranno in American Horror Stories.

Nei vari episodi di American Horror Stories si racconterà, tra le altre cose, il destino di una famiglia che decide di andare in campeggio inconsapevole di quanto nascosto nel bosco e una battaglia tra influencer.

La serie principale, American Horror Story, torna con Double Feature e avventure che includeranno mostri marini ed entità aliene. Il cast come sempre sarà ricco di star, tra cui veterani dello show quali Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe e Finn Wittrock, insieme a Billie Lourd, Angelica Ross, Leslie Grossman, Macaulay Culkin e Neal McDonough.



American Horror Story 10 racconterà due trame separate, come ha confermato Ryan Murphy.