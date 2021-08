American Horror Stories, lo spin-off targato Ryan Murphy avrà una seconda stagione

Ryan Murphy avrà sicuramente un gran bel da fare nei prossimi anni, anche solo rimanendo nell'ambito delle serie antologiche. Non solo arriveranno nuovi spin-off come American Love Story e American Sports Story, ma American Horror Stories è stato appena rinnovato per una seconda stagione.

Continueranno ancora a lungo le avventure dell'orrore dei protagonisti delle serie tv targate Ryan Murphy.

Nel 2020, il canale americano FX, che ospita molte delle produzioni di Murphy, ha deciso di rinnovare per altre tre stagioni American Horror Story, e di ordinare uno spin-off intitolato American Horror Stories, dalla formula leggermente diversa, ovvero con episodi autoconclusivi, ognuno dedicato a un diverso, spaventoso argomento.

Tale spin-off ha finalmente fatto il suo debutto in tv, e quest'oggi è arrivata la notizia che tornerà anche per una seconda stagione.

Ma Murphy e soci non brinderanno solo per questo: assieme all'annuncio di nuovi episodi per American Horror Stories è arrivato anche quello che comunicava la produzione di altre due serie tv sulla scia di American Horror Story e American Crime Story, ovvero American Love Story e American Sports Story.

In più, sono state date nuove informazioni sulla prossima stagione di American Crime Story, che sarà dedicata al celebre Studio 54 di New York, da cui prenderà anche il nome.

E, neanche a dirlo, fra pochi giorni assisteremo anche al ritorno di American Horror Story in tv con la sua decima stagione, Double Feature.

Insomma, agosto 2021 è sicuramente un mese da ricordare per Ryan Murphy.