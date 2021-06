American Horror Stories: star di Glee e Riverdale si aggiungono al cast

Qualche mese fa abbiamo avuto modo di vedere il primo teaser di American Horror Stories, lo spin-off di Ryan Murphy ordinato lo scorso maggio 2020 e ora, possiamo annunciare anche alcune aggiunte al cast ben note al pubblico di Glee e Riverdale.

Proprio nelle scorse ore il produttore esecutivo della serie ha pubblicato sui social l'immagine di un particolare quartetto composto dall'ex di Glee Kevin McHale, Dyllón Burnside di Pose, Charles Melton di Riverdale e Nico Greetham di The Prom sottotitolando la foto con "I Fantastici Quattro". Nessuna informazione aggiuntiva è stata condivisa sui loro ruoli nella serie.

In generale si sa ancora piuttosto poco su questo show. Sarah Paulson è annoverata come regista di alcuni episodi di American Horror Stories che saranno della durata di un'ora ciascuna e saranno incentrati su vari miti e leggende. La serie sarà presentata in anteprima su FX su Hulu a luglio. Riguardo American Horror Stories, Ryan Murphy tempo fa aveva rivelato su Twitter che la nuova serie avrebbe avuto in totale 16 episodi autonomi.

"Stiamo realizzando 16 episodi autonomi della durata di un’ora che approfondiscono miti, leggende e tradizioni dell’orrore. Ognuno di questi episodi sarà caratterizzato da star di AHS che conosci e ami. E tanto altro ancora".

Non sappiamo dunque se i 4 giovani attori appariranno insieme in unico episodio o se invece ad ognuno di loro sarà riservata una puntata. Staremo a vedere.