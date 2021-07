American Horror Stories, un primo trailer letteralmente da urlo per lo spin-off di AHS

Dura appena un minuto il primo trailer di American Horror Stories, lo spin-off di American Horror Story, ma state pur certi che lascerà il segno. Guardiamolo insieme.

Solo qualche ora fa Ryan Murphy annunciava non solo il casting di alcune tra le tantissime star che vedremo in American Horror Stories, ma anche l'arrivo di un primo trailer per la nuova serie antologica dedicata alle più macabre leggende metropolitane, al folklore e alle storie dell'orrore.

E, come promesso, ecco che poco fa il pluripremiato regista, produttore e sceneggiatore ha condiviso sui social il filmato che trovate anche nel post in calce alla notizia.

Come potete vedere, anche questa volta non ci facciamo mancare proprio niente in termini di cliché horror, dalla casa infestata (la Murder House di American Horror Story?) alle grida spiazzanti e gli schizzi di sangue, dai rituali per le evocazioni ai fantasmi a... Babbo Natale (interpretato da Danny Trejo!)?

Insomma, la prima stagione di American Horror Stories promette di tenere alto il tasso adrenalinico, dei suoi personaggi come anche degli spettatori.

La serie arriverà con i primi due episodi il 15 luglio su FX on Hulu, per poi andare in onda, nelle settimane successive, ogni giovedì.

E voi, siete pronti a farvi terrorizzare (di nuovo)?