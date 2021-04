American Horror Story 10 accoglie nel cast anche Paris Jackson, figlia di Michael!

In attesa di conoscere i primi dettagli concreti sulla trama di American Horror Story: Double Feature, la decima stagione della serie creata da Ryan Murphy ha accolto nel cast una nuova attrice che andrà ad unirsi alle già annunciate new entry Macaulay Culkin e Billie Loud.

Secondo quanto riportato da TMZ è infatti Paris Jackson, figlia del leggendario Michael, l'ultimo volto confermato dei nuovi episodi dello show. Il nuovo arco narrativo sarà composto da due storie apparentemente separate, una intitolta "One set by the sea" e l'altra "A seconde by the sand", ma non sappiamo ancora in quale delle due apparirà la Jackson. L'unica informazione data dal sito è che la cantante apparirà in almeno una delle nuove puntate.

Per chi se lo stesse chiedendo, non si tratta del primo progetto a cui la Jackson prende parte come attrice. Il suo curriculm conta infatti diverse apparizioni televisive tra cui il ruolo di Rachel Wells nella serie Star targata Fox, oltre che una parte nella commedia Gringo. Per quanto riguarda il lato musicale, la Jackson fa parte della band dei The Struts, che hanno da poco pubblicato il video del loro ultimo singolo Low Key in Love.

Vi ricordiamo che la nuova stagione della serie non ha ancora una data di uscita. In attesa di novità, la star Angelica Ross ha anticipato che American Horror 10 sarà un "bagno di sangue".