American Horror Story 10, brutte notizie: la decima stagione si fa attendere

Una data di lancio ufficiale per la stagione 10 di American Horror Story non era stata ancora comunicata, ma prima che il lockdown imponesse lo stop alla produzione si riteneva probabile un debutto per quest'autunno. Come era prevedibile, è arrivata la doccia fredda per i fan: i nuovi episodi non saranno disponibili prima del 2021.

Restano a questo punto anche altri aspetti da chiarire: le stagioni di American Horror Story vanno in onda tradizionalmente su FX a partire dall'autunno, quindi bisognerà valutare se fare uno strappo alla regola e far uscire i nuovi episodi (sempre ammesso che siano pronti, riuscendo a girare in estate) nei primi mesi dell'anno o aspettare fino alla data canonica. TV Guide ipotizza all'inizio del 2021 il debutto della serie spin-off American Horror Stories, da poco confermata dal network. Lo spin-off avrà episodi a cadenza settimanale e dovrebbe vedere nel cast alcuni dei personaggi principali della serie madre.

Inoltre, qualche settimana fa Ryan Murphy aveva anticipato che a causa del ritardo potrebbe cambiare lo stesso tema portante della decima stagione, che era basata su un'ambientazione estiva e balneare.

Il cast della nuova stagione di American Horror Story comprende Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock e Macaulay Culkin.