American Horror Story 10: Denis O'Hare svela i dettagli del suo personaggio

Nel corso di una nuova intervista concessa a Digital Spy, l'attore Denis O'Hare ha parlato del suo nuovo e misterioso personaggio che interpreterà nel corso della decima stagione di American Horror Story. Intitolata Double Feaure, la nuova stagione debutterà sulle reti di FX a partire dal prossimo 25 agosto ed è ancora prodotto da Ryan Murphy.

O'Hare ha svelato qualche particolare in più del personaggio che andrà ad interpretare nei nuovi episodi dello show FX. Rispetto a quanto realizzato in precedenza dall'attore e quanto visto dagli spettatori nella serie, "è parecchio diverso. Non è il principale motore dell'azione, perché sono entrato nel cast troppo tardi. Avrà sicuramente qualche aspetto decisamente comico, che adoro. E' molto divertente, penso. Ho dei costumi grandiosi, e sono molto emozionato all'idea. Stavo girando una scena con Evan Peters e ho queste incredibili battute. E' una gioia vederlo in azione e io non lo adoravo".

L'attore ha quindi proseguito: "Alla fine ho girato quattro episodi, e mentre stavamo girando credo che la scrittura sia proprio sbocciata. Non so se pensassero direttamente a me ma ho adorato la scrittura di questi ultimi episodi. Mi hanno dato molto su cui lavorare, gli script".

American Horror Story: Double Feature arriverà il 25 agosto su FX (e il giorno successivo su FX on Hulu). La decima stagione della serie seguirà due filoni narrativi, come indica anche il titolo, e vedrà la partecipazione di nuovi e vecchi volti del franchise come Macaulay Culkin, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter Frances Conroy, Finn Wittrock, Leslie Grossman, Lily Rabe e Angelica Ross.

Il 15 luglio prossimo, invece, esordiranno i primi cinque episodi di American Horror Stories, serie antologica e spin-off della principale AHS.