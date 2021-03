American Horror Story 10, diamo uno sguardo a Macaulay Culkin nella sua prima foto dal set

La decima stagione di American Horror Story è attualmente in fase di produzione. Come sappiamo tornerà Frances Conroy, mentre Finn Wittrock ha promesso un tono diverso nei nuovi episodi, ma l'attenzione dei fan è concentrata anche sul debutto di Macaulay Culkin, da bambino indimenticato protagonista di Mamma ho perso l'aereo.

Nella giornata di mercoledì Ryan Murphy, il creatore di American Horror Story, ha pubblicato la prima foto di Macaulay Culkin dal set. Come possiamo vedere anche nel post Instagram in calce alla notizia, il quarantenne attore è in posa accanto a Leslie Grossman, anche lei nel cast della stagione 10, così come, tra gli altri, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters e Adina Porter.

"Qualcosa di spiacevole sta per accadere" scrive Ryan Murphy nella didascalia. "American Horror Story, stagione 10".

Se la precedente stagione della serie antologica era intitolata 1984, e il filo conduttore era stata la rivisitazione delle atmosfere da film slasher di quel periodo, non esiste ancora un titolo ufficiale per il nuovo arco di episodi. Come si ricorderà, alcuni titoli delle stagioni precedenti di American Horror Story erano stati Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult e Apocalypse.

Ryan Murphy, intanto, è al lavoro anche sullo spin-off American Horror Stories, in cui invece ci sarà una storia e un'ambientazione diversa per ogni puntata.