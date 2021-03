American Horror Story 10, Finn Wittrock: 'La nuova stagione avrà un tono diverso'

Le riprese della decima stagione di American Horror Story sono in corso, e Finn Wittrock ha raggiunto i colleghi sul set della serie per continuare a filmare le sue scene. Intanto però, ci anticipa qualcosina su ciò vedremo...

Certo, anticipare è forse un termine generoso dato che non ancora sappiamo quale sarà il tema della nuova stagione di American Horror Story, e la segretezza regna sovrana intorno alla trama, ma almeno abbiamo qualche nuova informazione sul tono dei nuovi episodi, e sul personaggio che interpreterà Wittrock.

"Credo sia ok dirvi che la suspense che c'è qui e la natura più tesa e costretta della storia sono davvero diverse dalle altre stagioni. È stato molto interessante cercare di aumentare la pressione nel giusto modo" "Ha un tono decisamente differente dalle precedenti stagioni" spiega l'attore, e rivela "E devo ammettere che il mio personaggio è il più 'normale' che abbia interpretato finora in questo show. Anche se mi rendo conto che non è dire poi molto".

Continua poi elogiando l'unicità e l'originalità del progetto portato avanti da ormai una decina d'anni da Ryan Murphy: "La cosa più divertente di questo show è che non troverete due cose che sono le stesse. È tutto un 'Vuoi venire a girare un singolo episodio, oppure essere il personaggio principale di questa stagione?'. 'Vuoi essere un killer psicopatico?'. 'Vuoi essere questo padre di famiglia relativamente normale?'. Non sai mai quello che ti capita!".

E voi, quanto attendete la decima stagione di American Horror Story? Fateci sapere nei commenti.