American Horror Story 10 sarà ispirato a questo famoso omicidio irrisolto?

Che il franchise di America Horror Story prenda a piene mani delle più sanguinose e viiolente tragedie di cronaca nera americana è cosa nota e per la decima stagione iniziano già a sorgere le prime teorie, tra cui una che la vedrebbe ispirata al famoso caso irrisolto della "Dama delle sabbie".

Attenzione, quanto segue potrebbe urtare la sensibilità di alcuni utenti: procedete con cautela.

Analizzando il primo teaser trailer di America Horror Story 10 pubblicato da Ryan Murphy, un utente Reddit (post in calce) ha postato poche ore fa l'interessante teoria che vedrebbe la morte di una giovane donna, il cui cadavere fu ritrovato in spiaggia (da qui il nome), al centro della nuova trama.

Ritrovato nel 1974 sulle coste del Massachusetts, al corpo senza vita disteso su un asciugamano, con il cranio quasi distrutto e a cui erano stati strappati alcuni denti ed entrambe le mani, la polizia non è mai riuscita a dare un nome né alla vittima né al suo assassino.

In molti hanno addirittura pensato ai noti serial killer Hadden Clark, Tony Costa e Whitey Bulger, la cui firma era proprio l'asportazione i denti delle vittime.

Di giorno in giorno la Dama delle sabbie divenne sempre più famosa, tanto da apparire persino nel film Lo Squalo (1975): nella foto in calce la donna con la bandana blu in testa ed i jeans (sinistra) fu scelta per la sua grande somiglianza alla vittima, che vestiva abiti simili al momento della morte.

Nonostante non sia ancora stato rivelato il set di AHS 10 il Massachusetts, Stato caro alla serie e in cui sono state ambientate Murder House, Asylum, Freak Show e Coven, potrebbe essere tra le possibili location grazie anche alla sue peculiari spiagge aride e tranquille, molti simili a quelle anticipate da Murphy.

Oltre all'atteso ritorno di Sarah Paulson, in American Horror Story 10 farà la sua entrata in scena Macaulay Culkin... Che sia proprio lui l'assassino a sangue freddo?