American Horror Story 10, Kaia Gerber entra nel cast della serie

La decima stagione di American Horror Story, di cui abbiamo recentemente scoperto il titolo, dà il benvenuto nel cast alla modella Kaia Gerber, come annuncia lo stesso Ryan Murphy su Instagram.

American Horror Story: Double Feature accoglie un nuovo membro nel suo cast.

Si tratta della modella americana Kaia Gerber, figlia di Cindy Crawford, che si unirà alla decima stagione della fortunata serie horror ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuck.

"Sono davvero entusiasta di annunciare che Kaia Gerber si unirà alla American Horror Story Family #AHS10 #AHSFX" ha scritto Murphy nel post Instagram che trovate anche in calce alla notizia.

Al momento non è chiaro quale ruolo interpreterà, ma in generale sono stati forniti davvero pochi dettagli su ciò che vedremo nei nuovi episodi, se non che, come esplicitato anche dal titolo, seguiremo due storie diverse in questa stagione (una avrà a che fare con il mare, l'altra con la spiaggia).

Intanto, sempre Murphy nei giorni scorsi ci ha fornito una prima immagine dal set di American Horror Story 10 con protagonisti Macaulay Culkin e Leslie Grossman.

Ricordiamo che prima ancora di girare l'attuale stagione, American Horror Story è stato rinnovato dal network per altre tre stagioni, assicurandoci ancora qualche anno in compagnia dello show antologico targato FX.