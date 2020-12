American Horror Story 10, Lily Rabe conferma l'inizio delle riprese

A causa della pandemia, come tantissime altre produzioni anche la stagione 10 di American Horror Story ha subito una serie di ritardi. Le riprese sono state posticipate dapprima alla fine dell'estate, poi a ottobre, ma a quanto pare finalmente ci siamo. Lo ha rivelato l'attrice Lily Rabe, tra i protagonisti anche della miniserie The Undoing.

"Cominciamo domani" ha detto nella giornata di martedì Lily Rabe a Digital Spy, confermando quindi la data del 2 dicembre per l'inizio delle riprese. "Quindi dovrò andare al lavoro alle 5.30, credo, domani mattina."

Non si è fatta in ogni caso sfuggire ulteriori dettagli sulla decima stagione di American Horror Story. "Non posso parlarne. So che alcune cose sono state già dette e quindi potrei ripetere quelle, ma le conoscete già. E non c'è niente di nuovo che io possa dire. Ma penso, anzi so, che sarà fantastica. Sono davvero, davvero entusiasta."

In precedenza era stato proprio Ryan Murphy ad anticipare qualcosa, ovviamente senza sbottonarsi troppo, ma parlando di non meglio precisate "sirene assassine" o comunque di qualcosa che avrà a che fare con il mare.

Lily Rabe sarà affiancata da altre vecchie conoscenze di American Horror Story come Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates e Angelica Ross, oltre che da alcune new entry ​​tra cui Macaulay Culkin e Spencer Novich.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al nuovo poster di American Horror Story 10, che secondo alcuni potrebbe alludere a un crossover in arrivo.