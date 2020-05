American Horror Story 10: Macaulay Culkin farà sesso sfrenato con Kathy Bates

La decima stagione di American Horror Story potrebbe essere anche rimandata, ma intanto Ryan Murphy svela qualche nuovo dettaglio, come ad esempio cosa ha convinto Macaulay Culkin ad unirsi allo show (indizio: c'entra Kathy Bates).

Nessuno si aspettava di sentire il nome di Macaulay Culkin abbinato ad American Horror Story, ma è esattamente ciò che è successo quando è stato annunciato il cast di AHS 10.

"Sapete, è successo perché è un po' come faccio sempre io le cose" racconta Murphy a E! News "Ho sempre amato il lavoro di Macaulay Culkin. Amo tutto ciò che ha fatto. Ho adorato la sua performance in Mamma Ho Perso L'Aereo, e ho adorato tutte le cose che ha fatto in seguito. Ed era un po' che non lo vedevamo in azione".

"Così, dato che avevo questa parte assolutamente assurda, ho chiesto di parlargli al telefono e mi ha detto di sì" continua l'ideatore dello show "Io non lascio mai leggere le sceneggiature agli attori quando gli propongo i ruoli, di solito gli presento semplicemente il pitch. Così ho raccontato a Macaulay il personaggio, e gli ho detto che avrebbe avuto scene di sesso sfrenato con Kathy Bates, tra le altre cose. Lui è rimasto un attimo in silenzio e poi mi ha detto 'Sembra essere il ruolo per cui sono nato'. E ha firmato subito".

Adesso, però, quando potremo vedere Macaulay sullo schermo è un altro discorso...

"Stiamo aspettando che passi l'emergenza, perché in realtà le sceneggiature sono state completate, e non vedo l'ora di vederlo nel ruolo" afferma Murphy, e spiega che ha grandi progetti per l'attore "Sono davvero entusiasta di averlo nel mio mondo, e credo di avere parecchie cose da fargli fare se vuole lavorare, perché lo trovo interessante e davvero affascinante. Credo che abbia un'anima colma di luce e oscurità che mi attrae".

Speriamo allora che non ci voglia troppo per la realizzazione e larrivo della decima stagione di American Horror Story in tv.