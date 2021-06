American Horror Story 10, Neal McDonough entra nel cast: ecco chi interpreterà

È Deadline a rendere noto che Neal McDonough, attore noto principalmente per i suoi ruoli in serie come Suits, Disperate Hosewives, Altered Carbon e Yellowstone, è entrato ufficialmente a far parte del cast di American Horror Story: Double Feature, decima stagione della serie antologica firmata Ryan Murphy.

Il sito riferisce che McDonough, ingaggiato come regular, vestirà i panni i panni di Dwight "Ike" Eisenhower, tuttavia non si tratterà del 34° Presidente degli Stati Uniti, bensì di un suo omonimo il cui ruolo all'interno della trama non è ancora stato rivelato.

L'attore si unisce ai già confermati Macaulay Culkin, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittrock. Questa la descrizione dei nuovi episodi fornita dal creatore Ryan Murphy: "Due storie terrificanti... una sola stagione. Una sul mare e una sulla sabbia."

American Horror Story: Double Feature debutterà su FX il prossimo 25 agosto, mentre restiamo in attesa di conferma sulla data di uscita italiana. Nel frattempo, vi ricordiamo che il 15 luglio su Disney+ è in arrivo American Horror Stories, serie spin-off che abbandonerà la narrazione orizzontale che ha contraddistinto le singoli stagioni della serie madre per raccontare una storia diversa in ogni episodio.



Qui potete trovare la prima immagine ufficiale di American Horror Story 10.