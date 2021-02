American Horror Story 10, nella nuova stagione tornerà anche Frances Conroy

Il cast della decima stagione di American Horror Story si arricchisse sempre di più, e questa volta è una veterana della serie a fare ritorno tra i ranghi: Frances Conroy.

Nonostante le riprese della decima stagione di American Horror Story siano già iniziate, sembra che il cast della serie di Ryan Murphy non sia ancora stato annunciato nella sua totalità, visto che è notizia di poche ore fa il ritorno di una fedelissima dello show, Frances Conroy.

La Conroy, che è apparsa in ben 52 episodi della serie, suddivisi tra le prime quattro stagioni stagioni, la sesta, la settima e l'ottava, ha interpretato alcuni tra i personaggi più iconici della saga, dalla cameriera Moira O'Hara alla strega Myrtle Snow, e a quanto scritto dallo stesso Murphy su Instagram in risposta alla domanda di un fan "La nostra amata Frannie sarà in questa stagione".

È ancora ignoto quale sarà il suo ruolo questa volta, ma ciò che sappiamo è che Frances Conroy si andrà ad unire a un cast già ricco di grandi nomi, come Sarah Paulson, Macaulay Culkin, Kathy Bates, Lily Rabe, Evan Peters, Finn Wittrock, Adina Porter e Angelica Ross.

Ad ogni modo, al momento brancoliamo ancora nel buio per quanto riguarda il tema della decima stagione di American Horror Story, anche se gli ultimi materiali promozionali potrebbero aver dato qualche indizio in merito.