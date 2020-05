American Horror Story 10: ecco il nuovo indizo sul tema della prossima stagione

La decima stagione di American Horror Story arriverà più tardi del previsto, ma ciò non ha impedito a Ryan Murphy di fornirci un nuovo indizio su quello che dovrebbe essere il tema della serie.

Come ben sapranno i fan di American Horror Story, ogni stagione dello show targato FX ha un suo tema principale, e per il decimo anniversario della serie, dobbiamo ancora scoprire di preciso quale sia.

Precedentemente, Murphy aveva fatto intendere che qualsiasi esso fosse, avrebbe avuto presumibilmente a che fare con la spiaggia e l'ambiente marino, ma la possibilità che si dovesse ricorrere a un tema differente per via della pandemia, che non avrebbe permesso di girare nei mesi estivi, era decisamente reale.

Tuttavia, parrebbe proprio che non sia questo il caso, poiché qualche ora fa lo stesso Murphy ha postato sui social una foto di una spiaggia desolata a cui ha abbinato la caption "American Horror Story. Indizio".

Apparentemente, il post (che come sempre trovate in calce alla notizia) non rivelerebbe molto di più, e farebbe in un qualche modo da conferma per ciò che già sapevamo, ma non è detto che non vi sia nascosto qualche indizio nell'indizio (che però, al momento, onestamente non cogliamo).

E voi, che ne pensate? Potrebbe esserci qualche riferimento che ci è sfuggito? Fateci sapere nei commenti.

American Horror Story 10 tornerà nel 2021, e nel cast vedremo tra gli altri Sarah Paulson, Evan Peters, Maculay Culkin, Kathy Bates, Billie Lourde, Finn Wittrock, Adina Porter e Angelica Ross.