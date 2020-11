American Horror Story 10: il nuovo poster indica un crossover in arrivo? Ecco la risposta

La particolarità di American Horror Story è quella di proporre agli spettatori un tema horror diverso ad ogni stagione, eppure c'è chi, nel vedere il nuovo poster della decima stagione, ha pensato ad un possibile crossover.

In particolare, i colori, il rossetto e il volto bianco del poster potevano rimandare alla locandina della quarta stagione (sottotitolata Freak Show), in cui era possibile vedere il volto di un clown con la bocca aperta. A quanto pare è stata scelta una direzione artistica molto simile, con la differenza che il logo della serie stavolta è tatuato sulla lingua del personaggio in questione.

"Aspettate, mi sembra familiare. Ci sarà forse un altro crossover?", ha quindi chiesto un fan su Twitter. Purtroppo la risposta è arrivata dallo stesso ideatore Ryan Murphy, che ha commentato con un secco "No".

La speranza è che si prendesse ad esempio quanto successo nella stagione 8 (Apocalypse), un crossover tra la prima stagione (Murder House) e la terza (Coven). Al momento non sappiamo ancora bene di cosa parleranno le nuove puntate: c'era chi ipotizzava tematiche legate alle sirene e chi tira in ballo gli alieni, seguendo le parole di Sarah Paulson.

L'attrice è sembrata entusiasta anche per il ruolo di Macaulay Culkin, presente in AHS 10. Non resta che attendere la fine delle riprese per saperne di più.