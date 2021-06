American Horror Story 10: il nuovo poster svela finalmente il tema della stagione

Siamo sempre più vicini a scoprire esattamente di cosa parlerà la decima stagione di American Horror Story, e il nuovo poster di Double Feature ci dà un'idea piuttosto chiara di chi vedremo sui nostri schermi.

Alieni e vampiri.

American Horror Story: Double Feature, come d'altronde indica anche il titolo stesso, seguirà due filoni narrativi (non sappiamo se connessi a sé stanti, magari le connessioni saranno solo temporali o ambientali, dato che in precedenza si è detto che la decima stagione di AHS sarà ambientata in spiaggia), e se avevamo già avuto materiali promozionali dedicati alle mitiche creature dai denti affilati, questa è la prima volta che abbiamo conferma della presenza degli alieni.

Tuttavia, gli alieni sono stati i maggiori sospetti per questa stagione di American Horror Story fin dagli inizi, con molte teorie che volevano dei collegamenti anche con AHS: Asylum, la seconda stagione dello show.

Non si sa ancora quali storie verranno raccontato nello specifico (anche se c'è già chi ipotizza Roswell e Area 51), ma questo probabilmente ci verrà rivelato con l'avvicinarsi del debutto di American Horror Story: Double Feature in tv, o direttamente in occasione della season premiere.

