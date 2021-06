American Horror Story 10, quando arriva la nuova stagione? E lo spin-off? Scopriamolo!

Sapevamo già che i prossimi appuntamenti con l'universo di America Horror Story sarebbero stati in estate, ma ora abbiamo finalmente delle date precise. Scopriamole insieme.

Prima di tutto è bene ricordare che avremo doppia dose dell'universo horror di Ryan Murphy quest'anno, grazie all'arrivo di American Horror Stories, la serie antologica spin-off del longevo show targato FX.

Segnatevi dunque sul calendario il 15 luglio, ovvero il giorno del debutto dei primi due episodi di American Horror Stories, mentre i restanti 5 andranno in onda ogni giovedì nelle successive settimane. Questi racconteranno una storia diversa in ogni episodio, abbandonando dunque la narrazione orizzontale che ha invece contraddistinto ogni stagione della serie madre. Anche il cast, che figura, tra gli altri, Kevin McHale, Charles Melton, Dyllón Burnside e Nico Greetham, sarà diverso da quello di AHS 10.

American Horror Story: Double Feature, invece, arriverà il 25 agosto su FX (e il giorno successivo su FX on Hulu). La decima stagione della serie seguirà due filoni narrativi, come indica anche il titolo, e vedrà la partecipazione di nuovi e vecchi volti del franchise come Macaulay Culkin, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter Frances Conroy, Finn Wittrock, Leslie Grossman, Lily Rabe e Angelica Ross.

E voi, quanto hype avete per il ritorno di American Horror Story? Fateci sapere nei commenti.