American Horror Story 10, quando esce in Italia su Disney+?

Le 9 stagioni di American Horror Story sono approdate su Disney+, un evento che fino a poco fa ci avrebbe stupiti, ma che con l'avvento di Star non ci sorprende più. Sono molte le serie per adulti arrivate sulla piattaforma da allora, tra cui anche AHS. Ora però i fan si chiedono quando potranno vedere la nuova stagione dello show di Ryan Murphy.

E' infatti in arrivo in esclusiva su Disney+ anche la decima season, American Horror Story: Double Feature, che sarà divisa in due parti: Red Tide e Death Valley. Molti i ritorni, tra i quali spiccano quelli di Sarah Paulson ed Evan Peters. Secondo le ultime indiscrezioni, nonostante alcuni ritardi nella produzione occorsi negli ultimi mesi di lavoro, la serie antologica dovrebbe arrivare sulla piattaforma nell'Ottobre 2021. Negli Stati Uniti, invece, il primo episodio è stato trasmesso sul canale via cavo FX il 25 di Agosto, dunque possiamo già trovare sul web qualche impressione e anticipazione su ciò che vedremo.

Una cosa però è già piuttosto certa: potrebbero esserci gli alieni, come svelato dal poster ufficiale. Una possibilità molto intrigante, ma tutta da confermare.

Nel frattempo, i fan, potranno godersi lo spin-off in arrivo su Disney+ al partire dal giorno 8 Settembre, American Horror Stories. Questa nuova serie antologica, a differenza di quella da cui è tratta, non cambia trama e argomento da stagione a stagione, ma da episodio a episodio. Un prodotto sicuramente da guardare. E non finisce qui, perché Ryan Murphy assicura ai fan della serie che non rimarranno soli: sta infatti lavorando su altri due nuovi spin-off. Ci sarà da divertirsi insomma!