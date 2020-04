American Horror Story 10, quando uscirà la decima stagione?

La decima stagione di American Horror Story dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, e in mancanza di notizie certe sono molti i fan a speculare e fare ipotesi su cosa Ryan Murphy abbia in serbo per il pubblico. Proviamo a fare il punto della situazione, a partire dai dettagli che risultano già confermati.

Sappiamo per esempio che American Horror Stroy 10 avrà un cast stellare: ci sarà tra gli altri Macaulay Culkin, torneranno Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross e Finn Wittroc. Ufficiale anche il ritorno di Sarah Paulson.

Per quanto riguarda la data di uscita, c'è da dire che al momento, a causa della pandemia di Coronavirus, la produzione della stagione 10 è ferma, ed è stata rinviata a tempo indefinito. Come ha rivelato lo stesso Ryan Murphy ha rivelato a USA Today, le riprese avrebbero dovuto partire nell'ultima settimana di marzo. Questo aveva portato alcuni fan a pensare a una potenziale uscita estiva in programma, prima almeno che il COVID-19 sconvolgesse i piani del mondo - non solo quello dell'intrattenimento.

A questo punto è ipotizzabile, tempo permettendo, una più canonica uscita autunnale. Del resto, tutte le stagioni di American Horror Story hanno debuttato finora in autunno, stagione di Halloween e in un certo senso "consacrata" al genere.

A partire dalla sesta stagione, la premiere della serie è stata anticipata da ottobre a settembre. Questo sarà possibile solo se le riprese inizieranno in tempi utili e procederanno senza intoppi. Altrimenti, una data possibile per l'uscita di American Horror Story 10 è quella di ottobre 2020.