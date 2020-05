American Horror Story 10: le riprese in estate? Tutti gli aggiornamenti

Ryan Murphy, è intervenuto su Instagram per rispondere ad alcune domande che riguardano anche la situazione attuale, con l'emergenza sanitaria globale causata dalla pandemia di Coronavirus che ha condizionato la produzione e la distribuzione di diversi show tv e film. Murphy ne ha approfittato per aggiornare i fan su American Horror Story 10.

Nel suo post su Instagram, Murphy racconta di essere fiducioso di poter iniziare le riprese in tarda estate, scherzando un po' con i suoi follower:"Farò bonifici questa settimana SE nella sezione commenti indovinerete di cosa tratta la nuova stagione di American Horror Story (che speriamo di girare più avanti in estate). Il vincitore prende tutto" ha scherzato Murphy.



La decima stagione della serie antologica cult di Ryan Murphy, American Horror Story comprenderà nel cast Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Lily Rabe, Adina Porter, Angelica Ross, Billie Lourd e Leslie Grossman, con Finn Wittrock e Macaulay Culkin che completano il parterre di star.

Negli ultimi giorni si è parlato moltissimo dell'incredibile somiglianza tra Sarah Paulson e Adele, dopo la pubblicazione delle nuove foto della cantante, visibilmente dimagrita, che molti hanno scambiato per l'attrice di AHS.

Qualche giorno fa Ryan Murphy ha ufficializzato lo spin-off di American Horror Story, che amplierà ulteriormente l'universo legato all'iconica serie tv dell'orrore targata FX, vincitrice di sedici Emmy Award e due Golden Globe.