American Horror Story 10: rivelato il titolo della premiere!

Mentre ci avviciniamo sempre di più all'esordio della decima stagione di American Horror Story: Double Feature, oggi scopriamo almeno un piccolo dettaglio in più, ovvero il titolo ufficiale dell'episodio con cui questa decima stagione si rivelerà ai suoi spettatori e che tra l'altro cita una delle pellicole di culto con protagonista Robert De Niro.

Il primo episodio di American Horror Story: Double Feature si intitolerà infatti Cape Fear, riferimento esplicito al film omonimo di Martin Scorsese con protagonisti Robert De Niro e Nick Nolte, remake de Il promontorio della paura di J. Lee Thompson del 1962 che all'epoca vedeva nel cast Gregory Peck e Robert Mitchum. Cape Fear è anche un riferimento alla vera località situata nel North Carolina, ma a parte questi rifermenti si sa veramente poco di quello che accadrà nella decima stagione di American Horror Story.

Come indicato dal titolo stesso, American Horror Story: Double Feature seguirà due filoni narrativi distinti che non sappiamo ancora in che modo si ricollegheranno. Ryan Murphy aveva già svelato che le due parti di stagioni sarebbe state ambientate una in spiaggia e una in mare con la presenza degli alieni per la prima volta nello show. Gli alieni sono stati i principali sospettati per questa stagione di American Horror Story fin dagli inizi, con molte teorie che volevano dei collegamenti con AHS: Asylum, la seconda stagione della serie.

Non si sa ancora quali storie verranno raccontate nello specifico (anche se c'è chi già ipotizza rimandi a Roswell e all'Area 51) ma questo probabilmente verrà rivelato al debutto di American Horror Story: Double Feature sul piccolo schermo in occasione della season premiere prevista per il prossimo 25 agosto.